2024-06-26 17:48:06 - المصدر: منصة إيشان

عثر السكان صباح اليوم الأربعاء، على جثة القيادي في عصابات داعش الإرهابي محمد قاسم الصبيحي الملقب بـ أبو طارق الصبيحي، بالقرب من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، وهو أحد أبرز الشخصيات المطلوبة للأمن السوري في محافظة درعا. واعتقل الصبيحي في نيسان الماضي على يد عناصر اللواء الثامن التابع للجيش على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا […]

ظهرت المقالة سوريون يعثرون على جثة قيادي بارز في داعش الإرهابي أولاً على ايشان.