2024-06-26 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثامن للّجنة العليا للإعمار والاستثمار.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع الثامن للّجنة العليا للإعمار والاستثمار".