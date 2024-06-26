2024-06-26 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الأربعاء (26 حزيران 2024)، من استغلال ازمة الكهرباء لتسقيط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته وتحريك الشارع ضدهم خلال الأيام المقبلة.

وقال المطلبي لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد ان الجهات المعارضة التي تعتقد بانها متضررة من السوداني وحكومته، ستستغل أي فرصة لتحريك الشارع والرأي العام ضدهما"، لافتا الى ان "قضية الكهرباء معضلة حقيقية صُرفت عليها مليارات الدولارات دون أي حلول طيلة السنوات الماضية".

وأضاف، ان "هناك أحزابًا منتفعة من أزمة الكهرباء والاستمرار في الاستثمار في قطاع الكهرباء دون أي جدوى يراها الشعب العراقي، ولهذا فأن الأحزاب المنافسة والمعارضة ستستغل هذه الأزمة ضد السوداني وحكومته، ليس فقط بتحريك الشارع، بل حتى للتسقيط الإعلامي".

وبين المطلبي، ان "الأشهر الثلاثة المقبلة، ستكون صعبة على السوداني وحكومته، بسبب ازمة الكهرباء، وهذه الأزمة ستبين مدى قدرة السوداني على النجاح بعبور هذه الأزمة او الإخفاق فيها، وهذا الامر سيكون هو المعيار الذي سيقاس عليه أداء الحكومة الحالية بشكل عام".

وتشهد محافظات العراق كافة ازمة حقيقية جراء تراجع ساعات التجهيز الكهربائي فيما اقدمت بعض المحافظات على تنظيم تظاهرات في بغداد ومحافظة ذي قار، في صيف جاء عكس التوقعات بعد ان حققت الحكومة نجاحا بتجهيز الكهرباء الصيف الماضي، وبالرغم من ان انتاج الكهرباء ارتفع هذا العام الا ان التجهيز انخفض نتيجة تهالك شبكات النقل والتوزيع بحسب ما تقول وزارة الكهرباء.