شقيقان ينهيان حياة عمهما بسبب خلاف على الورث في ديالى

2024-06-26 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، بان 3 اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في نزاع عائلي على ورث في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "مدنياً يعمل بمهنة الحلاقة، قُتل واصيب اثنين في نزاع عائلي تطور الى استخدام الآلات الحادة في حي شعبي في قضاء خانقين 100 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف ان "النزاع لم يكن مسلحا والاجهزة الامنية فرضت طوقا أمنياً وفتحت تحقيقاً"، مؤكداً "السيطرة على ردود الافعال والوضع مستقر حاليا".

واشار الى ان "أحد المصابين نُقل الى مستشفى بعقوبة بسبب خطورة الاصابة".

من جانبه قال مدير مستشفى خانقين العام، شوان شاكر، إن "المستشفى استقبل مساء اليوم ثلاثة أشخاص وهم شقيقان وعمهما وقد أصيبوا جميعا بجروح بعد نشوب عراك بالأسلحة البيضاء بينهم"، مبينا أن "عم الشقيقين فارق الحياة متأثرا بجروحه البليغة".

إلى ذلك أفاد شهود عيان أن العراك اندلع أمام منزل العم حين تشابك معه أبناء أخيه بالخراطيم الحديدة والسكاكين.