2024-06-26 18:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الأربعاء الموافق 26 حزيران 2024، نسخاً من أوراق اعتماد سفراء جمهورية صربيا، السيد براتسيلاف جيجل، والجمهورية التركية، السيد أنل بورا إينان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، السيد رضوان حرسي محمد، وجمهورية مالاوي غير المقيم، السيد يونس عبدالكريم، وجمهورية جنوب أفريقيا غير المقيم، السيدة تسيلاني موكوينا، وجمهورية سلوفينيا غير المقيم، السيد كوزرد رنسيلج، وجمهورية جورجيا غير المقيم، السيد ارتشيل دوزلياشفيلي، وذلك في مبنى الوزارة ببغداد.

وأكد السيد الوزير خلال استقباله السفراء كلّاً على حدة، أن سياسة العراق الخارجية تقوم على إقامة علاقات متوازنة متينة أساسها تعزيز التعاون في جميع المجالات. وأعرب عن تمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، مبدياً استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح عملهم في العراق بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين العراق وبلدانهم، معرباً عن رغبته في فتح سفارات مقيمة في العراق في القريب العاجل.

من جانبهم، عبر السفراء عن شكرهم وتقديرهم للسيد الوزير، معربين عن تطلعهم لتطوير علاقات دولهم مع العراق في مختلف المجالات، بما يعزز العلاقات الثنائية.