2024-06-26 18:42:06 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – بغداد جدد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تأكيده دعم إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، فيما رحب بقرار رئاسة الإقليم تحديد موعد لإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل. وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الحكومة تبدي كامل استعدادها لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية، وبذل […]

ظهرت المقالة مرحباً بتحديد موعدها.. السوداني: داعمون لإجراء انتخابات برلمان كردستان أولاً على ايشان.