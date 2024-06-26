2024-06-26 18:42:06 - المصدر: منصة إيشان

بارك الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، اليوم الأربعاء، صدور أوامر ترقية بتعيين أبو زينب اللامي معاوناً لرئيس أركان الحشد، وعلي الزيدي مديراً لأمن الحشد. وكتب الزيدي تغريدة تابعتها “إيشان”، وجاء فيها: “نبارك للإخوة المجاهدين في هيئة الحشد الشعبي، صدور أوامر الترقية، وهذا أقل استحقاق يقدم لهم لما قدموه من الجهد والعطاء الكبير في […]

ظهرت المقالة شبل الزيدي يبارك لأبو زينب اللامي وعلي الزيدي: أقل استحقاق يُقدّم لهما أولاً على ايشان.