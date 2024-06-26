العوادي: الحكومة تبدي استعدادها لدعم متطلبات نجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان

2024-06-26 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تبدي استعدادها لدعم متطلبات نجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان.وقال العوادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يجدد تأكيده دعم إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، ويرحّب بقرار رئاسة الإقليم تحديد موعد لإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل".وأضاف، أن "الحكومة تبدي كامل استعدادها لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية، وبذل كل ما يعزز مشاركة أبناء شعبنا الكردي وباقي الأطياف المتآخية في الإقليم؛ من أجل أن تكون نتائج العملية الانتخابية المعبّر الحقيقي عن إرادة شعبنا في إقليم كردستان العراق، وتمثل اختياراته الحرّة الديمقراطية، ومن أجل المضيّ بتعزيز الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية للإقليم".وأشار الى، أن "الحكومة تؤكد دعمها جهود تنشيط الحوار الوطني بين جميع القوى الوطنية السياسية في الإقليم، وكل التيارات الساعية إلى العمل الوطني المشترك تحت مظلة القانون والدستور والهويّة الوطنية لعراقنا الواحد، وعبر المشاركة الإيجابية في البناء الديمقراطي، وتعزيز السِّلم الأهلي والمجتمعي، في إقليم كردستان العراق، وبقية أنحاء وطننا العزيز".