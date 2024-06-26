مشاركة عراقية في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات المنعقد في الدوحة

2024-06-26 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشاركت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية النائب فيان صبري، اليوم الأربعاء، في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات في العاصمة القطرية الدوحة.وقال المكتب الإعلامي لرئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، عضو لجنة العلاقات الخارجية، النائب فيان صبري تشارك، في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، والمنظم من طرف مجلس الشورى القطري وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للفترة من 26- 27 من الشهر الحالي، وتحت عنوان "دور النساء البرلمانيات في إعداد سياسات وإستراتيجيات مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف".وأضاف البيان، أن "المؤتمر يرمي إلى دعم وتعزيز قيادة ومشاركة النساء البرلمانيات في هذا المجال وتيسير إنشاء شبكة لهن من أجل ممارسة دورهن في إحلال السلم والأمن ومكافحة أشكال التطرف العنيف كافة".وأشار إلى، أنه "سيتباحث المشاركون عدة مسائل منها إستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف و أفضل الممارسات لالتزام النساء البرلمانيات في مجال التشريعات وإعداد السياسات وكذلك دراسة التحديات والثغرات والإجراءات الضرورية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والكيفية التي يمكن فيها البرلمانيات ممارسة دورهن ومهامهن الرقابية بكفاءة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجوانب الرئيسية التي يجب على البرلمانيات مراعاتها في دورهن التشريعي بما يتعلق بمكافحة الإرهاب".