روديجر يربك خطط ناجلسمان قبل مواجهة الدنمارك

2024-06-26 18:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعغاب أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، عن مران منتخب ألمانيا، اليوم الأربعاء، بسبب الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة "المانشافت" الأخيرة أمام سويسرا في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية 2024.وتدرب روديجر منفردا في صالة الألعاب الرياضية، في حين تدرب باقي اللاعبين تحت إمرة المدرب يوليان ناجلسمان.وكان غياب مدافع ريال مدريد عن أولى مراحل الاستعداد لمواجهة الدنمارك في ثمن نهائي البطولة القارية، أمرًا متوقعًا، لكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه المشكلة العضلية ستمنعه من خوض المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل.وتتمثل خطة الفريق الطبي للاتحاد الألماني لكرة القدم في ضمان عودة روديجر، الذي يعد لاعبا أساسيا في تشكيلة "الماكينات"، إلى التدريبات في موعد أقصاه غدًا الخميس، وبالتالي فإن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين.وحال تعذرت مشاركة روديجر في النهاية، سيتعين على ناجلسمان إعادة هيكلة خط دفاعه بالكامل نظرًا لأن قلب الدفاع الآخر، جوناثان تاه، سيغيب أيضا عن مواجهة الدنمارك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.هذا قد يجبر ناجلسمان على الدفع بالبديلين نيكو شلوتربيك وفالديمار أنتون، الذين لعبا 15 مباراة دولية فيما بينهما ولكنهما لم يلعبا سويا من قبل.