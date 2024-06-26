وزير الصحة يفتتح عيادة طبية شعبية وسط بغداد

2024-06-26 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازافتتح وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، عيادة طبية شعبية وسط بغداد.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي افتتح عصر اليوم، عيادة إسماعيل ناجي الطبية الشعبية بمنطقة الصالحية في بغداد".وأضاف، أن "ذلك جاء بعد إعادة تأهيلها لتقدم خدماتها لأكثر من 33 ألف نسمة"، مشيرا الى أن "هذه العيادة تحتوي على استشاريات باطنية ونسائية وأطفال وأمراض مزمنة وأسنان عدد 2، وسونار وأشعة وصيدلية صباحية ومسائية ومختبر متطور، ووحدات طبية عدد 3 يعمل فيها أطباء استشاريين ووحدة ضماد".وبين أن "المركز يقدم أكثر من 36 فحصا مختبريا وأكثر من 110 مادة دوائية"، لافتا الى أن "أسعاره أقل بنسبة 70 بالمئة عن القطاع الخاص".وذكر أن "أدوية الأمراض المزمنة تقدم بشكل مجاني".فيما اكد وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عيادة إسماعيل ناجي الطبية الشعبية هي الرابعة التي يتم تأهيلها بشكل كامل ضمن مشروع تأهيل العيادات الشعبية في بغداد"، لافتا الى ان "التأهيل لا يشمل البنى التحتية بل حتى الأجهزة".