الاتحاد الوطني يرحب بتحديد موعد لإجراء انتخابات كوردستان

2024-06-26 19:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيره، يوم الأربعاء، ترحيب الحزب بتحديد موعد جديد لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، مؤكداً أنهم جاهزون لخوضها.

وقال بيره خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يكن مع تأجيل الانتخابات من البداية، والآن بعد أن تم تحديد يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات نحن نرحب بهذا ومستعدون لهذه العملية".

وأضاف "نرفض أي سيناريو مضلل يتم طرحه لمنع إجراء الانتخابات، ولا نرى أي عوائق أمام إجراء العملية ونعتقد أنها تأخرت، والآن أصبح من الممكن كسب إرادة الذين هم مع الانتخابات".

وبين أن "تقسيم المنطقة إلى أربع دوائر انتخابية جاء بناء على طلب الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مؤكداً أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يكن مع إلغاء المقاعد الخاصة بالأقليات، لذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية حاول الاتحاد إعادة عدد من المقاعد للأقليات".

واليوم، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.