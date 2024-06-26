التعادل ينهي لقاء القاسم ونفط الوسط بدوري نجوم العراق

2024-06-26 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق القاسم مع ضيفه نفط الوسط، يوم الأربعاء، في انطلاق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الكوت الأولمبي عند الساعة الخامسة عصراً وانتهت بالتعادل 2-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط الوسط بهدفين مقابل هدف للقاسم، سجل فريق القاسم أولاً عن طريق مرتضى گصاد في الدقيقة 15، واستطاع سامر محسن تعديل النتيجة بتسجيله هدف التعديل لنفط الوسط عند للدقيقة 37، وفي الدقيقة 44 أضاف نفط الوسط هدفه الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق القاسم من تعديل النتيجة عن طريق سيف رشيد في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 32 بالمركز 17، ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 16 بالمركز 20.