منتخب شباب العراق يتعادل مع الأردن في مستهل مشواره ببطولة غرب آسيا

2024-06-26 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم مع نظيره الأردني من دون أهداف، يوم الأربعاء، في أولى مواجهاته ضمن منافسات بطولة غرب آسيا (الديار العربية) المقامة في السعودية، لمنتخبات الشباب دون 19 عاماً.

وجرت المباراة على ملعب نادي عكاظ السعودي، في تمام الساعة الخامسة عصراً.

‎ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.

وبحسب نظام البطولة، ستلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثاني في المجموعات إلى الدور الثاني.