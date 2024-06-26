2024-06-26 19:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، على أهميَّة مكافحة الفساد وتقليص نفوذ الفاسدين.

وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، ان حنون "أبدى خلال لقائه السفير الإيطالي لدى بغداد (ماوريتسيو كريكانتي) رغبته بمدّ أواصر العلاقة مع أجهزة مكافحة الفساد في إيطاليا، مُعرباً عن أمله في التواصل مع جهاز الشرطة الماليَّة وإمكانيَّة الإفادة من تجربته الناجحة، وإبرام مُذكّرة تفاهمٍ مع الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد الإيطاليَّة".

وشدَّد حنون وفقاً للبيان "على أهميَّة مكافحة الفساد وتقليص نفوذ الفاسدين،" مُنبهاً إلى أنَّ" جهود الأجهزة الرقابيَّة يمكنها توفير البيئة الملائمة للاستثمار الأجنبي،" داعياً "الشركات الإيطاليَّة لزيادة استثماراتها وأعمالها في السوق العراقيَّة، مُستدركاً أنَّ جهود هيئة النزاهة مُتنوّعة بين الزجر والمنع والتوعية والتثقيف، حتى وصلت إلى المنهج التربويَّة لزج قيم النزاهة فيها".

من جانبه، أبدى السفير الإيطالي إعجابه بحضارة وادي الرافدين، لا سيما ريادتها في سنّ التشريعات والقوانين ووضع المسلَّات، مُعرباً عن سعادته للعمل داخل العراق وتمتين أواصر التعاون بين المُؤسّسات النظيرة بين البلدين، لا سيما أجهزة مكافحة الفساد، مثنياً على النجاحات المُتحقّقة في الهيئة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى، وسعي إيطاليا والاتحاد الأوربيّ لتقديم المُساعدة فيما تسمح به القوانين.



