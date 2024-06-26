رئيس النزاهة: الإمام علي حارب الولاة ممن أنفقوا أموال الشعب على ملذاتهم

2024-06-26 19:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، يوم الأربعاء، على أن الإمام علي حين تسنم "الخلافة" حارب الولاة وكبار الموظفين الذين أنفقوا أموال الشعب على ملاذاتهم، مشيراً إلى أنه عزز حرية التعبير عن الرأي وأنصف المظلومين.

وقال حنون في كلمة له بالحفل الذي نظمته الهيئة بمناسبة عيد الغدير، إن "الإمام علي باشر فور تسنمه الخلافة، بإصلاح إداري تمثل بعزل الفاسدين من الولاة والموظفين الكبار الذين استأثروا ببيت المال وأنفقوا أموال الشعب على ملذاتهم، واستبدالهم بأشخاص نزيهين".

وأضاف "الآليات التي وضعها لتطبيق العدالة، هي: الشفافية في الحكم والقضاء، التي يتفرع عنها تطبيق مبدأ (من أين لك هذا)، وإطلاق الحريات والتعبير عن الرأي ولو كان ضده عليه السلام، وكفالتهما للجميع بشرط عدم الاعتداء بالعنف أو السلاح".

وأردف حنون "الإمام علي كان يقوم ببعض الأعمال التي تخص بعض أجهزة الدولة كاضطلاعه بمهام الحسبة بنفسه ونزوله للأسواق وزجر المخالفين ومحاسبتهم، فضلاً عن إيقاعه عقوبات صارمة ضمن سياسته الجنائية القائمة على أسس العدالة التي رسمتها الشريعة".

وأكد على "أهمية ما يقوم به من التوعية بالمسؤوليات على مستوى العامة من الناس والخاصة، وسعيه لجعل العقل حاكماً على القلب لينتقل إدراكه لشعور قلبي يعمل وفق ذلك وتحكيم الضمير وإيقاظه".