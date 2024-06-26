حادث سير يودي بحياة شخصين في ديالى

2024-06-26 19:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع مدنيين اثنين بحادث سير على طريق مندلي - بلدروز شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيين اثنين تعرضا أثناء عودتهما من عملها في ناحية مندلي إلى سكنهما في بعقوبة لحادث سير على طريق مندلي - بلدروز شرق ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث حصل حين انفجر إطار السيارة نوع (أفيو) وانقلبت بهم ما تسبب بوفاتهما في الحال"، مبيناً أنه "تم نقل الجثتين للطب العدلي وبعدها تم تسليمهما لذويهما".