الصحة تعلن عن خطة لإعادة تأهيل العيادات الطبية الشعبية في العراق

2024-06-26 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خطة لتأهيل العيادات الطبية الشعبية في العراق.وقالت مدير عام دائرة العيادات الشعبية في الوزارة، فاتن محمد جار الله، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم وضع خطة لإعادة تأهيل العيادات الطبية الشعبية، لاسيما وأن معظم العيادات الموجودة حاليا تم إنشاؤها منذ سبعينيات القرن الماضي"، مبينة، أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعداد مثل هذه الخطة".وأشارت إلى، "إكمال أربع عيادات شعبية لغاية الآن، حيث تم تأهيل البنى التحتية ومرافق العيادة، بالإضافة إلى تأهيل الأجهزة الطبية".ولفتت إلى، أن "هناك خطة خلال هذا العام سيتم فيها إعادة تأهيل العيادة الشعبية في حي العامل والعيادة الشعبية في مدينة الصدر".وكان وزير الصحة صالح الحسناوي قد افتتح، مساء اليوم الأربعاء، عيادة طبية شعبية وسط بغداد.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي افتتح عصر اليوم، عيادة إسماعيل ناجي الطبية الشعبية بمنطقة الصالحية في بغداد".وأضاف، أن "ذلك جاء بعد إعادة تأهيلها لتقدم خدماتها لأكثر من 33 ألف نسمة"، مشيرا إلى، أن "هذه العيادة تحتوي على استشاريات باطنية ونسائية وأطفال وأمراض مزمنة وأسنان عدد 2، وسونار وأشعة وصيدلية صباحية ومسائية ومختبر متطور، ووحدات طبية عدد 3 يعمل فيها أطباء استشاريون ووحدة ضماد".وبين، أن "المركز يقدم أكثر من 36 فحصا مختبريا وأكثر من 110 مادة دوائية"، لافتا إلى، أن "أسعاره أقل بنسبة 70 بالمئة عن القطاع الخاص".وذكر، أن "أدوية الأمراض المزمنة تقدم بشكل مجاني".فيما أكد وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عيادة إسماعيل ناجي الطبية الشعبية هي الرابعة التي يتم تأهيلها بشكل كامل ضمن مشروع تأهيل العيادات الشعبية في بغداد"، لافتا إلى، أن "التأهيل لا يشمل البنى التحتية بل حتى الأجهزة".