2024-06-26 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وصلت اليوم قوافل حجاج محافظة ذي قار براً إلى ارض المحافظة، عائدين من الديار المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام.انتهى.

