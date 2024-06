تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تطورات الكهرباء في ذي قار

2024-06-26 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش الغزي، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المحافظة ووزارة الكهرباء لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين. وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع ضم وفدي المحافظة والوزارة في بغداد، حيث تم الاتفاق على منح صلاحيات إدارية وفنية ومالية...

