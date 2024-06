ذي قار: أكثر من 7 آلاف مراجع في القطاعات الصحية واكثر من الفي فحص مختبري بيوم واحد

2024-06-26 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت دائرة صحة ذي قار عن تقديم خدماتها لأكثر من 7255 مراجعاً في مختلف قطاعاتها الصحية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، وشملت هذه الخدمات إجراء 2754 فحصاً مختبرياً في المختبرات التابعة للقطاعات. وقالت الصحة في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان قطاع الاهوار تصدر قائمة القطاعات...

