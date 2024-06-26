2024-06-26 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن تسرع في قراءة مشهد المياه لاهم بحيرات غرب العراق، والشعور بالاطمئنان تجاهها.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ازمة المياه في العراق اصبحت حاليا اقل وطأة من السنوات 3 الماضية لكنها لا تزال واقعا موجودا يجب التفاعل معه لان اسبابه لا تزال فعالة تتمثل بقلة اطلاقات المياه من الانهر المشترك مع دولة الجوار وخاصة تركيا".

واضاف ان "هناك تسرعا من قبل بعض المختصين حيال وضع الخزين المائي لاهم بحيرات غرب العراق والمتمثلة بالثرثار والحبانية لان الرصيد المائي بعد محدود جدا يقابله حاجة ملحة للمياه لادامة ضخ المياه في الفرات الذي يعاني من شح الاطلاقات بسبب قوات قسد التي تهمين على احدى اهم السدود السورية بالوقت الراهن".

واشار الى ان "تشرين الأول المقبل سيكون توقيتا صعبا خاصة مع بدء الخطة الزراعية لمناطق غرب وجنوب ووسط العراق التي تقع على نهر الفرات والتي تتطلب كميات كبيرة من المياه"، مؤكدا "ضرورة اعادة النظر بالخطة الزراعية وفق التحديات التي يرسمها الخزين المائي ومدى قدرته على تامين الاستحقاقات".

ويتحدث مختصون ومراقبون بتفاؤل كبير تجاه موسم الصيف الحالي وحجم الخزين المائي بكونه افضل من المواسم السابقة، في الوقت الذي يستعد العراق لفقدان مليارات الامتار المكعبة من المياه بسبب التبخر مع اشتداد الصيف تدريجيًا.