العوادي: الحكومة مستعدة لدعم متطلبات نجاح انتخابات كوردستان

2024-06-26 20:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تبدي استعدادها لدعم متطلبات نجاح انتخابات برلمان إقليم كوردستان. وقال العوادي في بيان صحفي إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يجدد تأكيده دعم إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، ويرحّب بقرار رئاسة الإقليم تحديد موعد لإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل". وأضاف، أن "الحكومة تبدي كامل استعدادها لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية، وبذل كل ما يعزز مشاركة أبناء شعبنا الكوردي وباقي الأطياف المتآخية في الإقليم؛ من أجل أن تكون نتائج العملية الانتخابية المعبّر الحقيقي عن إرادة شعبنا في إقليم كوردستان، وتمثل اختياراته الحرّة الديمقراطية، ومن أجل المضيّ