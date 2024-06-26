وزير التربية يوجه بإجراء مسح ميداني حقيقي شامل لحصر أعداد الأميين في العراق

2024-06-26 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، بإجراء مسح ميداني حقيقي شامل لحصر أعداد الأميين في العراق.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري كلل الاجتماع الثاني عشر للهيئة العليا لمحو الأمية بفقرات وخطوات ترتقي بمستوى الأداء في مراكز التدريس واستقطاب الأميين ومن حرمتهم ظروف الحياة من فرص التعلم وسط حضور رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية مزاحم السامرائي وأعضاء الجهات المختصة بمحو الأمية في الوزارات العراقية".واستعرض المكتب الإعلامي- بحسب البيان- "أهم المخرجات والتوجيهات التي أصدرها الجبوري لمحو الأمية والتي تصدرها إجراء مسح ميداني حقيقي شامل لحصر أعداد الأميين ووضع برنامج تربوي لاستيعابهم لأول مرة في العراق دون الاعتماد على تقارير بعض المنظمات غير الدقيقة".وأضاف، أن "الجبوري ناقش ضرورة تعديل قانون محو الأمية وإتاحة الفرصة لتعليم الكبار وتفعيل قانون محاسبة أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إرسال اطفالهم إلى المدارس قضائياً مع بيان الأسباب والعمل على معالجتها قدر تعلق الإمكان بتعاضد الجهات الحكومية الساندة تحقيقا للهدف المنشود والشعار الأوحد (عراق بلا أمية)".