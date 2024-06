اهالي حي الكرامة عبر تلفزيون الناصرية: صرخة استغاثة من سكان محرومين من الخدمات الأساسية -فيديو

2024-06-26 20:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:يعاني سكان حي الكرامة في مدينة الناصرية، جنوب العراق، من نقص حاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق المعبدة، ويقول السكان إنهم ناشدوا السلطات المحلية مرارا وتكرارا دون جدوى. وقال أحد السكان، إنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية، حيث لا تتوفر لهم الخدمات...

