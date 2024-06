تلفزيون الناصرية ينقل رسالة حصرية من متظاهري المحافظة الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية

2024-06-26 20:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نشر تلفزيون الناصرية المحلي لقاءً حصريا مع مجموعة من متظاهري ذي قار والتي تضمنت رسالة محددة لكل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري.طالب المتظاهرون ببناء محطة كهرباء جديدة في محافظتهم، مؤكدين أن البنية التحتية الحالية غير كافية وأنهم سئموا من انقطاع التيار الكهربائي...

