رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة حماية المسطحات المائية من البحيرات والأهوار وصيانة السدود

2024-06-26 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة حماية المسطحات المائية من البحيرات والأهوار وصيانة السدود الحالية.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، وجرى، خلال اللقاء بحث تطورات ملف الثروة المائية والسبل الكفيلة بالحفاظ عليها والإفادة منها".وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى "ضرورة حماية المسطحات المائية من البحيرات والأهوار وصيانة السدود الحالية وإنشاء أخرى جديدة بمواصفات عالمية واعتماد أساليب الري الحديثة للحفاظ على الموارد المائية".وشدد على "ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات والتنسيق مع دول الجوار في هذا الصدد للوصول إلى حلول تضمن العدالة في الحصص المائية للجميع.وأعرب رئيس الجمهورية عن "استعداده لدعم خطط وزارة الموارد المائية، لتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد".من جانبه ثمن وزير الموارد المائية اهتمام رئيس الجمهورية بملف المياه وتوجيهاته في هذا المجال، مؤكداً "حرص الوزارة تنفيذها"، مشيراً إلى "الخطط المرسومة لمعالجة الهدر في المياه ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية".