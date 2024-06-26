أول تعليق رسمي من اليكتي على تحديد موعد انتخابات كردستان

2024-06-26 20:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي احمد بيره، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، أن جهود حزبه أثمرت عن إعادة مقاعد الكوتا في برلمان كردستان، مؤكداً "زوال جميع العوائق أمام إجراء الانتخابات التشريعية".

وقال بيره في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع المكتب السياسي، حضرته "بغداد اليوم"، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني مع إجراء انتخابات برلمان كردستان منذ الوهلة الأولى ولا يريد تأخير العملية تحت أي ذريعة أخرى".

واكد سعدي بيره "استعداد الاتحاد الوطني الكردستاني لانتخابات برلمان كردستان، رافضا أي محاولة لتأجيلها تحت، لاسيما بعد زوال جميع العوائق أمام العملية الانتخابية".

واعتبر أن "توزيع إقليم كردستان على الدوائر الانتخابية كان اقتراح الاتحاد الوطني، حيث ان الأخير مع إجراء الانتخابات في 10/6/2024 وليس مع الـتأجيل المتكرر للعملية الانتخابية".

وفيما يتعلق بالمكونات، أكد بيرة ان "الاتحاد الوطني لم يكن مع إلغاء مقاعد المكونات وبذلنا جهودنا لإرجاعها ونجحنا في ذلك".

وحول إمكانية حدوث التزوير في الانتخابات المقبلة، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني ان "الأصوات لا يمكن تغييرها ولا يسمح بالنازحين في التصويت بالمتمسكات المزورة، كما ان سجل الناخبين سوف ينقح من أسماء الموتى وغير العراقيين" مؤكدا ان "هناك طرف معين قام باستخدام النازحين والمهجرين للانتخابات لصالحه".

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، أعلن في وقت سابق اليوم، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان.

من جانبه أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، البدء بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات برلمان كردستان بعد تحديد رئاسة الإقليم موعداً لإجراء العملية،" مشيراً إلى "معالجة العديد من ملاحظات وتحفظات الحزب التي دفعته إلى إعلان عدم المشاركة بالانتخابات في وقت سابق".