شنيشل يعلن أسماء "الكتيبة العراقية" لأولمبياد باريس ولاعبيه الثلاثة "الكبار"

2024-06-26 21:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الأربعاء، عن أسماء اللاعبين الثلاثة فوق السن القانوني ضمن التشكيلة المشاركة في أولمبياد باريس 2024، كاشفاً عن قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيمثلون العراق في الأولمبياد.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، أن شنيشل دعا اللاعبين سعد ناطق مدافع، وإبراهيم بايش وسط، وإيمن حسين مهاجم، للانضمام إلى قائمة المنتخب الأولمبي على الرغم من أن أعمارهم تتجاوز السن القانوني.

وتألفت قائمة الأولمبي كل من: حسين حسن وكميل سعد وحسن عباس لحراسة المرمى، والدفاع كرار سعد وزيد تحسين ويوسف الإمام ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي وحسين عامر وسعد ناطق وحسين علي، وللوسط كرار محمد وإبراهيم بايش ونهاد محمد وعلي جاسم ويوسف الأمين ومنتظر عبد الأمير وبلند آزاد ومنتظر محمد، وللهجوم أيمن حسين وحسين عبد الله ورضا فاضل.