بالأرقام.. التخطيط توضح معطيات التعداد التجريبي الاجتماعية والسكنية

2024-06-26 21:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأوضحت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، معطيات التعداد التجريبي الذي أنهته منتصف الشهر الجاري اجتماعياً وسكنيا وتنمويا.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أجرت التعداد التجريبي بهدف الخروج بمعطيات تتعلق باختبار الأجهزة والفعاليات والإجراءات المختلفة الخاصة بالتعداد".وأضاف، أن "التعداد شمل (45.277) أسرة في 71 ألف مبنى بـ 86 محلة في عموم العراق وكانت نسبة الذكور 50.1% والإناث وكانت 49.9%، وأظهر كذلك أن الأسر التي يعيلها الذكور 91% مقابل 9% التي تعيلها الإناث، وأن 71% من المساكن هي ملك و17% مؤجرة".وأضاف الهنداوي، أن "المؤشرات التنموية المنتظرة من التعداد العام بعد إنجازه في تشرين الثاني المقبل كثيرة ومهمة في كل خصائص الحياة التي سيغطيها التعداد، وتشمل مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل والخدمات وغيرها كثيرة، والصورة التي سيرسمها التعداد ستؤشر بشكل واضح الفجوات التنموية الموجودة في عموم العراق، وبالتالي هذا التأشير يساعد المخططين وراسمي السياسات على وضع الخطط التنموية بعيدة المدى لمعالجة كل الفجوات الموجودة في الواقع العراقي".