لماذا حريق مستشفى الشعب تم "بفعل فاعل"؟

2024-06-26 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب حسين حبيب، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، بان المعطيات المبدئية حول حريق مستشفى الشعب تشير الى انه تم بفعل فاعل.

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "يتابع عن كثب تطورات التحقيق في الحريق الذي نشب قبل ايام معدودة في مستشفى الشعب الجديد لمعرفة خفايا ما حصل والوصول الى الحقائق".

واضاف ان "كل المعطيات المبدئية تؤكد بما لايقبل الشك بانه تم بفعل فاعل لكن بشكل رسمي الاجهزة الامنية لم تتوصل الى هوية الجهة المتورطة بهذا الفعل"، مؤكدا "ضرورة مضاعفة جهود التحقيق من خلال كشف الكاميرات والتحقيق مع المشتبه بهم من اجل الوصول الى الحقائق".

واشار الى ان "القانون العراقي يتضمن مواد كثيرة تحدد عقوبة من يقوم بالاضرار بالمال العام من خلال احراقه او غيرها"، لافتا الى ان "كشف المتورطين مهم جدا من اجل بيان حقيقة ما يجري ولماذا استهدف مشروعا صحيا هو الاول من نوعه في مدينة يزيد سكانها عن مليون نسمة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد اكد في وقت سابق ان حريق مستشفى الشعب تم بفعل فاعل لعرقلة مسيرة الانجاز، حيث ان الحريق اندلع قبل موعد قريب من موعد افتتاح المستشفى.