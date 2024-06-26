رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا تتأهل للدور 16 في بطولة أمم أوروبا

2024-06-26 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

فرض التعادل السلبي كلمته على مواجهة بلجيكا وأوكرانيا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "إم إتش بي أرينا" بشتوتجارت مساء اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة يورو 2024 المقام في ألمانيا.

بتلك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدها إلى 4 نقاط لتتأهل لثمن النهائي من المركز الثاني، وتصطدم بفرنسا، بينما رفعت أوكرانيا رصيدها إلى 4 نقاط أيضا لكن تذيلت الترتيب بفارق الأهداف لتغادر البطولة من الدور الأول.

في حين تصدر منتخب رومانيا الترتيب برصيد 4 نقاط أيضا، بعد تعادله مع سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد.



