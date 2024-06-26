2024-06-26 21:30:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن قواتها سترد بشكل مناسب في حال تعرضها إلى هجمات جديدة بالعراق. وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن “قوات بلاده سترد بشكل مناسف في حال تعرضها إلى أي هجوم جديد في العراق”. يأتي هذا التصريح، رداً على ما تحدث به الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بخصوص […]

ظهرت المقالة واشنطن: إذا تعرضت قواتنا في العراق إلى هجمات جديدة سنرد بشكل مناسب أولاً على ايشان.