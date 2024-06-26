2024-06-26 21:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الأربعاء، من أن اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة إلى لبنان قد يكون "مروعاً"، في وقت تستمر عمليات القصف والمعارك في القطاع الفلسطيني. واعرب مارتن غريفيث في مؤتمر صحفي في جنيف أن أي حادثة من هذا النوع ستكون بمثابة "شرارة ستشعل النار في البارود"، وان هذا يمكن أن يكون "مروِّعا" مشيرا خصوصا إلى جنوب لبنان. وحذر المسؤول الأممي الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر، من أن حربا ينخرط فيها لبنان "ستجر سوريا والآخرين، و"سيكون لها انعكاسات على غزة. وعلى الضفة الغربية. وعلى الرغم من تراجع حدة تبادل إطلاق النار في الأيام