مصدر يرجح الغاء قرار تكليف ابو زينب اللامي بمنصب معاون رئيس أركان الحشد

2024-06-26 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، الغاء قرار تكليف ابو زينب اللامي بمنصب معاون رئيس أركان الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك انباء شبه مؤكدة عن الغاء قرار تكليف الفريق الركن ابو زينب اللامي بمنصب معاون رئيس أركان الحشد الشعبي واعادته الى منصب مدير عام الامن والانضباط".

وأشار المصدر الى أن "مقار الحشد الشعبي في منطقة الجادرية وسط بغداد، شهدت انتشارا واسعا لقوات الحشد الشعبي بالقرب منها، بعد صدور القرار الخاص بابو زينب"، فيما لم يتسن لـ"بغداد اليوم"، التأكد من علاقة الانتشار بقرار تكليف ابو زينب اللامي بالمنصب الجديد واعفائه من منصبه السابق".

وفي وقت سابق من اليوم كشفت مصادر عن اصدار رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قرارًا بإقالة أبو زينب اللامي من منصبه كمسؤول مديرية الأمن والانضباط في الهيئة، وتكليف نائبه علي الزيدي بمنصب مدير مديرية الامن للحشد الشعبي وبشكل مؤقت، فيما تم تعيين اللامي (حسين فالح)، بمنصب معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ابو فدك.