2024-06-26 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي.

كما قررت الأولمبية بحسب بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، "تشكيل هيئة مؤقتة تسيّر أمور النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة".

وأشار البيان الى، ان "المكتب التنفيذي اتخذ قراره في اجتماعه اليوم، استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، المتضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء".







