"الصقور" تحقق الفوز وتعادل لأربيل والنجف في دوري نجوم العراق

2024-06-26 22:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق أمانة بغداد بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الـ7:30 مساء. ‏

انتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف واحد دون مقابل لأمانة بغداد ، سجل الهدف حسين جبار في الدقيقة 15 .

وفي الشوط الثاني سجل احمد السرورد الهدف الثاني للجوية في الدقيقة 90+2.

ورفع القوة الجوية رصيده للنقطة 75 بالمركز الصالث واحمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 24 بالمركز 19.

وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق نادي أربيل مع ضيفه فريق النجف بنتيجة 1-1 وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري.

‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهدافوفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه في الدقيقة 65 عن طريق محمد داوود وعادل النتيجة شيركو كريم في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده 37 للنقطة بالمركز 13 ورفع النجف رصيده للنقطة 64 بالمركز الرابع .