2024-06-26 22:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، حلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، وتشكيل أخرى مؤقتة تسيّر أمور النادي.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المكتب التنفيذي قرر اختيار هيئة بديلة للحالية لإدارة النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة.

وبينت أن المكتب التنفيذي اتخذ قراره في اجتماع، استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، المتضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء.

وفي 23 حزيران/ يونيو الجاري، قال عضو إدارة نادي الزوراء الرياضي، عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "مطلب لجنة الشباب والرياضة في البرلمان يعتبر قراراً حكومياً ولا يحق لها التدخل بالشؤون الرياضية حسب القانون الدولي، وأن الجهة الوحيدة المخولة والتي يحق لها أن تحلّ الإدارة هي الهيئة العامة، ولا غيرها".

وبين أن الإدارة "تستغرب مثل هكذا قرار يخص مطالبة لجنة برلمانية من الأولمبية العراقية بحلّ نادي، ويعتبر تدخلاً حكومياً لا يسمح به القانون الدولي".

وأوضح أنه "في حال أصرت اللجنة وتدخلت بشكل مباشر دون الرجوع إلى القوانين الرياضية المعمول بها دولياً سلنجأ إلى محكمة كاس الدولية لحلّ الإشكال".

وبين أن "من حرك الشكوى وأوصلها إلى البرلمان مستخدماً العلاقات الخاصة هم لاعبا الزوراء السابقين محمود كريم وعدنان أبو سعدية إضافة للمشجع أمير المالكي".