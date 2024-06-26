2024-06-26 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال منتسب أمني قام باختطاف فتاة مراهقة من محافظة بابل بعد استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما هرعت فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق اندلع قرب مستودع وقود جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة مقدم من مكتب مكافحة الإجرام في قضاء المسيب بمحافظة بابل، حضر إلى مقر قسم الشرطة بمدينة الصدر الأولى شرقي بغداد، مصطحباً معه مفوضاً في قيادة شرطة بغداد الرصافة، تم اعتقاله من قبل مديرية شؤون السيطرات لصدور أمر قبض وتحري بحقه وفق أحكام المادة 421 لقيامه بخطف فتاة ربة منزل تولد 2008 تسكن في منطقة (أولاد مسلم) بمحافظة بابل بعد التغرير بها".

وبين أنه "بناء على المعلومات الواردة تم التعمق بالتحقيق مع المتهم داخل مقر القسم واعترف حول محل تواجد المخطوفة ضمن داره السكنية في منطقة الدسيم شمالي بغداد".

وأشار المصدر إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى دار المتهم وتحرير المخطوفة وتسليمها إلى أمر مفرزة مكتب المكافحة".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حريق متوسع اندلع في أحد بساتين ناحية اللطيفية جنوبي بغداد".

ولفت إلى أن "البستان يبعد بمسافة 300 متر عن مستودع للوقود".