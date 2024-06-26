حكومة كردستان تكشف عن عجز كبير في انتاج الكهرباء وتحقق في وفيات حجاج الإقليم

2024-06-26 22:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 26 حزيران (يونيو) 2024، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، قدّم وزير الكهرباء كمال محمد صالح تقريراً عن واقع الكهرباء في إقليم كوردستان خلال موسم الصيف، وخطط الوزارة الرامية لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

وتطرق وزير الكهرباء إلى خطط وبرامج الوزارة لزيادة إنتاج الكهرباء في التشكيلة الوزارية التاسعة والتي جاءت نتيجة الإصلاحات المستمرة في هذا القطاع.

وتناول وزير الكهرباء في تقريره أسباب وعوامل نقص الطاقة الكهربائية وزيادة الطلب عليها خلال موسم الصيف، مبيناً أن الطلب خلال الشهر بلغ 4800 ميغاواط، بينما بلغ الإنتاج 3989 ميغاواط فقط، موزعة على مختلف المدن، ما أدى إلى تجهيز 13 ساعة يوميآ من الكهرباء الوطنية في المتوسط. وأرجع الوزير نقص الطاقة إلى عدة عوامل منها نقص الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة، والزيادة السنوي في عدد المشتركين، وارتفاع الطلب على الكهرباء بشكل عام.

وتقدم وزير الكهرباء في نهاية عرضه بمجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة هذه الخدمة.

وأحال مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من وزارة الكهرباء إلى الوزارات والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الكهرباء بشأن تمديد العمل بقرار سابق لمجلس الوزراء حول خفض 20٪ من فواتير الكهرباء المتراكمة على المواطنين، حيث تقرر العمل بالقرار حتى 31/7/2024.

أما الفقرة الثانية من الاجتماع، فتضمنت تقريراً قدمه وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق، بشأن سير مراسم الحج لهذا العام وإجراءات الوزارة في هذا السياق، بالإضافة إلى مسألة وفاة عدد من حجاج إقليم كوردستان.

وأشار وزير الأوقاف والشؤون الدينية إلى أن عدد حجاج الإقليم بلغ 4685 حاجاً، وأن الوزارة تولت مسؤولية سلامتهم ونقلهم إلى الديار المقدسة، ومتابعة مسألة تأمين أماكن إقامتهم ووجبات طعامهم والإشراف عليهم، وذلك من خلال المديرية العامة للحج ومسؤولي مكاتب الحج في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم، كما رافق فريق من وزارة صحة حكومة إقليم كوردستان الحجاج لضمان سلامتهم الصحية، فضلاً عن الدعم المالي الذي خصصته حكومة الإقليم لهم.

وبشأن وفاة عدد من حجاج الإقليم، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته لعوائل ضحايا حجاج إقليم كوردستان الذين وفاتهم المنية خلال موسم الحج لعام 2024، ووجه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتحقيق في أسباب هذه الوفيات بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه المآسي في السنوات المقبلة.

وفي إطار هذه الفقرة، قدّم وزير الصحة سامان برزنجي، تقريراً عن الوضع الصحي لحجاج إقليم كوردستان لموسم الحج لعام 2024. وتضمن التقرير شرحاً للمساعي التي بذلتها وزارة الصحة من خلال توفير كادر طبي وتمريضي رافق الحجاج طوال رحلتهم لتقديم جميع الخدمات الطبية والصحية اللازمة.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، جرت مناقشة المسائل المتعلقة برواتب إقليم كوردستان والإجراءات والآليات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات تجاه الحكومة الاتحادية، ومن ضمنها قائمة الرواتب الشهرية لمتقاضي الرواتب، وعملية التدقيق المشتركة لكل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، وتوطين الرواتب، وميزان المراجعة الشهرية الموحد لجميع المؤسسات والدوائر، وحصة الخزينة الاتحادية من إيرادات الإقليم الشهرية غير النفطية، ومسألة إعادة تنظيم المنحة المقدمة من الولايات المتحدة إلى قوات البيشمركة.

وقدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وأعضاء الفريق المفاوض مع الحكومة الاتحادية، عرضاً موجزاً عن آخر المستجدات في المسائل المطروحة في الاجتماع ضمن هذه الفقرة.

وجدد مجلس الوزراء حرصه على حلّ جميع الإشكالات والمعوقات التي تُعيق صرف رواتب إقليم كوردستان. وفي هذا الإطار، وجه المجلس جميع الوزارات بضرورة الالتزام بإرسال قائمة الرواتب وميزان المراجعة الشهرية لإيرادات الإقليم ونفقاته وملاكاته في موعدها، والاستمرار بتقديم التسهيلات اللازمة للفرق المشتركة لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم لتسهيل مهامهم في التدقيق والمراجعة.

وفيما يتعلق برواتب الشهر الخامس لمنتسبي البيشمركة والأجهزة الأمنية، فقد طُلب من وزارة المالية الاتحادية صرف رواتبهم بأقرب وقت، خاصة بعد أن أرسلت حكومة إقليم كوردستان، قائمة رواتب هذه القوات متضمنة جميع المعلومات اللازمة إلى وزارة المالية الاتحادية. وخصصت الخزينة الاتحادية جزءاً من إيرادات الإقليم غير النفطية لوزارة المالية الاتحادية، حيث لم يتبقَ أي عذر لعدم إرسال رواتبهم. وبالإضافة إلى ذلك وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بالإسراع في إرسال قائمة رواتب شهر حزيران إلى بغداد، وكذلك إيداع حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية في حساب وزارة المالية الاتحادية.

وفي ختام الاجتماع، صوت المجلس بالأغلبية على الترحيب بالمرسوم الإقليمي بشان تحديد موعد اجراء انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الاول 2024.