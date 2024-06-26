اللجنة الأولمبية تقرر حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وتشكيل هيئة مؤقتة

2024-06-26 22:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء، حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي وتشكيل هيئة مؤقتة.وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قرر حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، وتشكيل هيئة مؤقتة تسيّر أمور النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة".وأضاف البيان، أن "المكتب التنفيذي اتخذ قراره في اجتماعه اليوم، استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، المتضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء".