يورو 2024.. رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا إلى دور الـ16 من أمم أوروبا

2024-06-26 22:36:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهلت كل من رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا، اليوم الأربعاء، للدور 16 عن المجموعة الخامسة في بطولة أمم أوروبا.وحسمت رومانيا صدارة المجموعة الخامسة من كأس أمم أوروبا بعد تعادلها إيجابياً أمام سلوفاكيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بهدفٍ لكل جانب.وتعتبر المجموعة الأشد غرابة في يورو 2024 حيث امتلكت كل فرق المجموعة ذات الرصيد النقطي بواقع 4 نقاط لكل منتخب.وسجلت سلوفاكيا أولاً عن طريق أوندريج دودا في الدقيقة 24 قبل أن تعادل رومانيا النتيجة عن طريق رازافان مارين في الدقيقة 37 عبر ركلة جزاء.وحلّت بلجيكا ثانيةً في هذه المجموعة بعد التعادل الذي خيّم على مجريات مباراتها أمام أوكرانيا حيث ودعت الأخيرة المنافسات باحتلالها للمركز الأخير في المجموعة.وضمن منتخب سلوفاكيا عبوره للدور المقبل باحتلاله المركز الثالث وضمانه مكانا بين أفضل 4 أصحاب المركز الثالث في المجموعات.