السليمانية تحيي الذكرى الـ52 لرحيل الفنان حسن زيرك (صور)

2024-06-26 22:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحيا فنانو السليمانية، يوم الأربعاء، الذكرى الـ52 لرحيل الفنان الكوردي حسن زيرك من خلال تقديم فعاليات فنية متنوعة.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الاحتفال، جزا ساز، لوكالة شفق نيوز، إن مراسم إحياء الذكرى الثانية والخمسين للفنان الكوردي الراحل حسن زيرك في السليمانية، حضرها عدد من الفنانين ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر.

وبين أن "المراسم تخللتها فعاليات فنية متنوعة كون الفنان زيرك يعتبر هوية الفن الكوردي الأصيل وهو سفير الأغنية الكوردية، ونحن مواضبون في كل عام ومنذ 24 سنة على إقامة هذا الاحتفال للتعريف بحجم هذا الفنان الكبير".

وولد حسن زيرك في مدينة بوكان بشرق كوردستان (إيران) عام 1921 وتوفي في نفس المدينة عام 1972، ويعد من أبرز الفنانين الكورد وخاصة في جنوب وشرق كوردستان، واتنتشرت ألحانه في الأجزاء الكوردستانية الأخرى.