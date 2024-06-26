لا عدادات ولاتسعيرة.. القرارات الحكومية "تتكسر" على صخرة اصحاب المولدات

2024-06-26 23:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء (26 حزيران 2024)، أصحاب المولدات الاهلية في مناطق العاصمة من المتاجرة بمعاناة البغداديين من خلال رفع اسعار الامبير الشهرية.

وقالت رئيس لجنة الكهرباء في المجلس نورا الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، ان "المواطن اصبح ضحية متاجرة أصحاب المولدات الاهلية في معاناته واستغلاله من خلال رفع أسعار الامبير الشهرية في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتراجع الملحوظ في تجهيز الكهرباء الوطنية".

وبين الجحيشي، ان "مجلس محافظة بغداد حدد تسعيرة رسمية لشهر تموز واب، واي مخالفة لاصحاب المولدات الاهلية سوف تعرضهم الى المحاسبة الشديدة وستكون هناك لجان متابعة ورقابة في كل مناطق العاصمة، لمنع أي استغلال لمعاناة الناس".

وأضافت رئيس لجنة الكهرباء في مجلس بغداد ان "الأجهزة الأمنية سوف تستمر في متابعة تسعيرة الامبيرات الشهرية بالتعاون مع المسؤولين المحليين في تلك المناطق، وسعر الامبيرات الشهرية لشهر تموز واب هو (8) آلاف دينار للخط العادي و(12) ألف دينار للخط الذهبي".

وتصدر الوحدات المحلية ومحافظة بغداد شهريا تسعيرة شهرية للامبير، وذلك في الغاء واضح لمسألة "العدادات" والدفع نهاية الشهر وفقا للتشغيل، حيث فشل مشروع العدادات ولم تلتزم به المولدات فضلا عن فشل مشروع تحديد تسعيرة الامبير.