2024-06-26 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

بملامحه الهادئة في صوره النادرة، يظهر علي الزيدي، القيادي البارز في الحشد الشعبي، الذي تسنم مؤخراً منصب مدير مديرية أمن هيئة الحشد الشعبي، خلفاً لمؤسسها أبو زينب اللامي، الذي صدر أمر إعفائه من قبل رئيس الهيئة فالح الفياض. وبينما نقل اللامي، ليكون معاوناً لأبو فدك رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، برزت تفسيرات عدة، حول هذا […]

ظهرت المقالة “إيشان” تحدد هوية “خليفة” أبو زينب اللامي: قياديّ شابٌ أساسيّ من “جيش المهدي” الى آخر الفصائل أولاً على ايشان.