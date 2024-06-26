وزير العدل العراقي يوجه بتوفير أجهزة التبريد والمياه في السجون

2024-06-26 23:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير العدل خالد شواني، يوم الأربعاء، إدارات السجون العراقية بضرورة تجهيز الأقسام بأجهزة التبريد ومياه الشرب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير العدل خالد شواني زار سجن التاجي المركزي وأصدر عدة توجيهات، أهمها تحسين البنية التحتية للسجن".

وأضاف أن "التوجيهات شددت على توفير المستلزمات الأساسية للنزلاء وتجهيز الأقسام السجنية بأجهزة تبريد حديثة، وتوزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب وتوفير مياه الإسالة بكميات أكبر خلال الصيف".

ولفت إلى أن "شواني وجه بتفعيل فقرة لّم الشمل ضمن قانون الإصلاح، وجمع النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد".