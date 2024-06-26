رئيس الوزراء: العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال

2024-06-26 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنّ العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال من الشركات العالمية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، الاجتماع الثامن للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، وقد تضمن مناقشة عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية والاقتصادية والتنموية المهمة، التي تقع ضمن أولويات الحكومة لتنشيط جميع القطاعات، طبقاً لما جاء في البرنامج الحكومي".وأكد السوداني، خلال الاجتماع، "ضرورة عدم التباطؤ أوالتلكؤ في اتخاذ القرارات التي تتوافق مع منهج إلاصلاح الاقتصادي، الذي يمثل إحدى أولويات الحكومة، والمضيّ بخطط الحكومة في تنفيذ المشاريع الستراتيجية والتنموية."وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ "العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال من الشركات العالمية، وسوقاً مفضلةً لرجال الأعمال والمستثمرين، بفضل التسهيلات والتشريعات التي قدمتها الحكومة منذ تشكيلها."وتابع البيان، انه "شهد الاجتماع إقرار عدد من القرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، منها ما يخصّ القطاع الصحّي والبيئي، ومنها ما يتعلق بالقطاعين الصناعي والزراعي، بالإضافة إلى القطاع التعليمي".