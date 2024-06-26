ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "بشكل عاجل"

2024-06-26 23:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

دعت ألمانيا، مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت نظرا إلى خطر التصعيد في العنف بين إسرائيل وحزب الله. وزارة الخارجية الألمانية حدّثت، اليوم الأربعاء، توجيهاتها بشأن السفر إلى لبنان، مطالبة المواطنين الألمان الى مغادرة لبنان بشكل عاجل. وأضافت الخارجية أنه "يمكن للتوترات البالغة الحالية عند المنطقة الحدودية مع إسرائيل أن تشهد مزيدا من التصعيد في أي لحظة". مضيفة أن هناك أيضا "خطرا متزايدا لوقوع هجمات إرهابية" في لبنان قد تستهدف الغربيين أو الفنادق الكبيرة. وحذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء، من أن أي "سوء تقدير" يمكن أن يشعل حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله، داعية إلى "أقصى درجات