 التخطيط توضح معطيات التعداد التجريبي

2024-06-26 23:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أوضحت وزارة التخطيط الأربعاء، معطيات التعداد التجريبي الذي أنهته منتصف الشهر الجاري اجتماعياً وسكنيا وتنمويا. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: إن "الوزارة أجرت التعداد التجريبي بهدف الخروج بمعطيات تتعلق باختبار الأجهزة والفعاليات والإجراءات المختلفة الخاصة بالتعداد". وأضاف، أن "التعداد شمل (45.277) أسرة في 71 ألف مبنى بـ 86 محلة في عموم العراق وكانت نسبة الذكور 50.1% والإناث وكانت 49.9%، وأظهر كذلك أن الأسر التي يعيلها الذكور 91% مقابل 9% التي تعيلها الإناث، وأن 71% من المساكن هي ملك و17% مؤجرة". وأضاف الهنداوي، أن "المؤشرات التنموية المنتظرة من التعداد العام بعد إنجازه في تشرين الثاني المقبل كثيرة ومهمة في