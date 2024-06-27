استدرجها من بابل.. تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في بغداد

2024-06-27 00:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، مساء اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، ان قوة أمنية القت القبض على متهم بجريمة خطف وتحرير مختطفة.

وذكر بيان لاعلام الشرطة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(قسم شرطة الصدر الاول ومركز شرطة الرافدين) ألقت القبض على متهم لقيامه بخطف فتاة بعد استدراجها من محافظة بابل".

ولفت الى ان "ذلك جاء بعد ورود معلومات عن المتهم حيث تم القبض عليه، ولدى التحقيق معه اعترف بقيامه بعملية الخطف وايضاً اعترف عن مكان تواجد الفتاة المختطفة".

وأشار البيان الى "تشكيل فريق عمل مختص ليتم الانتقال إلى مكان تواجدها ضمن منطقة الدسيم وتحريرها ليتم ايداع المتهم التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".